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Рубрика: Власть

Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Сегодня в Хабаровске открылись первые в стране пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Об этом ТАСС рассказала региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага.

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"В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом.

Напомним, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В инициативную группу избирателей вошли более 600 человек, 26 декабря она проголосовала за выдвижение его кандидатуры. На следующий же день, 27 декабря, Путин представил в Центризбирком необходимые документы.

Путину как самовыдвиженцу нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. При этом на каждый субъект должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

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