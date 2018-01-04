Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начнется 5 января

Стало известно, когда начнется сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента: уже завтра, в пятницу.

Об этом сообщила РИА Новости председатель инициативной группы в поддержку выдвижения Путина Елена Шмелева (возглавляет центр одаренных детей "Сириус").

"Мы с завтрашнего дня начинаем собирать подписи. Пока еще не по всем регионам, но надеемся, что все регионы быстро запустим. Будем смотреть, когда мы наберем эти 300 тысяч подписей, по закону нужно 300, максимум 315", - сказала Шмелева.

Завтра сбор подписей начнется, в частности, в Москве.

Напомним, что Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В инициативную группу избирателей вошли более 600 человек, 26 декабря она проголосовала за выдвижение его кандидатуры. На следующий же день, 27 декабря, Путин представил в Центризбирком необходимые документы.