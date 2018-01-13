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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ИИХФ признал женский МЧМ в Дмитрове самым успешным из европейских турниров

Текст: Илья Соболев

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею, завершившийся в Дмитрове, стал самым успешным за все время проведения турнира в Европе. Так считает член исполкома Международной федерации хоккея (ИИХФ) Сюзанна Колбенхойер, возглавляющая в организации комитет женского хоккея.

"Турнир приятно удивил количеством пришедших зрителей. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее женского хоккея. Что-то подобное было в США и Канаде. Но больше нигде. Вероятно, это наиболее успешный турнир, из проводившихся в Европе. Символично, что именно здесь в финал впервые пробилась европейская сборная", - подчеркнула Колбенхойер.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ее слова подтверждает и статистика. По данным ТАСС со ссылкой на ИИХФ, матчи турнира посетили 22 653 зрителя, то есть явка на игру составила 1 078 человек. Это рекорд для женских молодежных чемпионатов мира, проходивших в Европе.

Турнир в Дмитрове стал 11-м по счету. По два раза женский МЧМ принимали США и Канада. В Европе эта честь доставалась Германии, Швеции, Финляндии, Венгрии и дважды Чехии.

На завершившемся первенстве планеты победу отпраздновала сборная США. Хозяйки турнира, россиянки, стали четвертыми.

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