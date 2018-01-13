Количество пострадавших от отравления в Люберцах возросло до 28 человек

В подмосковных Люберцах 25 учеников и трое взрослых сотрудников кадетской школы госпитализированы с симптомами отравления, сообщают в минздраве Московской области.

Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, им проводится антибактериальная терапия. Напомним, школьники, вернувшиеся 11 января с каникул в кадетскую школу Люберец, почувствовали недомогание накануне вечером. Им поставлен предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция.

Как сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, кадетская школа не будет прерывать учебный процесс в связи с инцидентом. "Но с понедельника занятия будут идти по сокращенному расписанию - из-за закрытия пищеблока, где сейчас проходят проверки", - отметил Ружицкий. По его словам, у кадетов в день будет не больше четырех уроков, после которых детей станут отпускать домой.