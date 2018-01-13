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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал доследственную проверку по факту отравления детей в Люберцах

Текст: Ирина Рыбникова

Начата проверка по факту отравления детей в люберецкой кадетской школе, сообщает пресс-служба главного управления СК по Подмосковью.

"13 января 2018 года в правоохранительные органы города Люберцы поступила информации о госпитализации в инфекционное отделение ГБУЗ МО "Люберецкая районная больница" детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления", - говорится в сообщении ведомства.

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По предварительным данным, причиной отравления стала несвежая школьная еда. Ее в кадетскую школу поставляло предприятие "Огонек", расположенное в соседнем городе Жуковский.

Напомним, в результате отравления в больницу попали 21 ребенок и двое взрослых работников школы.

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