Число отравившихся в кафе Улан-Удэ выросло до 82 человек

Число заболевших сальмонеллезом после посещения кафе в Улан-Удэ выросло до 82 человек, при этом 55 из них госпитализированы, передает РИА Новости.

Среди пострадавших есть дети в возрасте от 10 до 17 лет. Известно, что все отравившиеся были в кафе с 8 по 11 января и ели блюда с курицей.

Напомним, в отношении работников кафе и условий их труда Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, в ходе которого были обнаружены "грубые нарушения требований санитарного законодательства". Сейчас заведение закрыто на неопределенный срок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с "нарушением санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим массовое заболевание или отравление людей".