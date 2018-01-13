Новости

Штаб Путина: кандидат не будет открывать аккаунты в социальных сетях 12:42
Собянин: "Лидеров России" пригласят на работу в мэрию Москвы 12:37
На Керченской переправе скопилось более 400 автомобилей 12:24
В Петербурге трое погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции 12:15
Рассекречена дата выхода нового поколения Toyota Camry в России 12:14
Видео: Падение и взрыв китайской ракеты-носителя 12:09
В Челябинской области в аварию попал микроавтобус с журналистами 11:58
Мыши съели деньги в банкомате в Казахстане 11:49
Российский моряк найден мертвым в мотеле Пусана 11:46
Безопасность Олимпиады в Пхенчхане обеспечат дирижабли и дроны 11:42
На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и метели 11:38
В Омске крупная коммунальная авария превратила две улицы в каток 11:30
Фристайлист Буров впервые в карьере выиграл этап Кубка мира 11:16
Плачевное состояние кораблей Украины в Севастополе сняли на видео 11:08
Какие автомобили покупали россияне в 2017 году 11:08
Месси стал получать самую большую зарплату в истории 11:02
СК проверит обстоятельства гибели людей при обрушении котельной 10:58
Занятия в вузах Одессы прекращены из-за нехватки денег на отопление 10:46
В Удмуртии утратившего доверие главу Воткинска отправили в отставку 10:43
У властей США остались претензии к российской соцсети "ВКонтакте" 10:33
Александр Овечкин стал первой звездой дня НХЛ 10:32
Сильный ветер перекрыл путь из Кубани в Крым 10:24
В Бурятии 57 посетителей кафе заболели сальмонеллезом 10:21
Напавшую на президента Чехии активистку Femen задержали на 48 часов 10:08
На Урале под завалами рухнувшей котельной нашли двух погибших 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
13.01.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске крупная коммунальная авария превратила две улицы в каток

Текст: Никита Зайков (Омск)

Прорыв на участке сетей холодного водоснабжения Омска привел к подтоплению двух улиц, которые в 30-градусный мороз за считанные минуты буквально превратились в каток. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение по улице Лермонтова на участке между улицами Куйбышева и Жукова, а также на улице Жукова от Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

В Нью-Йорке началось расследование прорыва водопровода в аэропорту

На данный момент все работы по ликвидации последствий аварии окончены, движение на ранее перекрытых участках автодорог восстановлено. Покрытие было обработано песко-соляной смесью, но тем не менее в городской госавтоинспекции призывают водителей сохранять повышенную бдительность при движении по ранее обледенелым участкам.

Прорыв произошел в районе дома № 39 по улице Декабристов в Центральном административном округе Омска. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, от централизованного водоснабжения были отключены четыре дома, для жителей которых был организован подвоз питьевой воды.

Пока ремонтные бригады компании-собственника водопроводных сетей производили оперативные работы, городские коммунальные службы убирали наледь с проезжей части и пешеходных тротуаров. Благодаря своевременному отключению подачи воды после сообщения о прорыве труб удалось избежать более тяжелых последствий.

Главное сегодня

В Крыму отреагировали на предложение Киева "вернуть" полуостров
ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Владимира Путина
В Мексике не нашли доказательств "российского вмешательства"
Страны ЕС подготовят совместную оценку заявлений Трампа по Ирану
Госдеп: РФ и США выполняют обязательства по ДСНВ