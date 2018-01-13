В Омске крупная коммунальная авария превратила две улицы в каток

Прорыв на участке сетей холодного водоснабжения Омска привел к подтоплению двух улиц, которые в 30-градусный мороз за считанные минуты буквально превратились в каток. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение по улице Лермонтова на участке между улицами Куйбышева и Жукова, а также на улице Жукова от Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

На данный момент все работы по ликвидации последствий аварии окончены, движение на ранее перекрытых участках автодорог восстановлено. Покрытие было обработано песко-соляной смесью, но тем не менее в городской госавтоинспекции призывают водителей сохранять повышенную бдительность при движении по ранее обледенелым участкам.

Прорыв произошел в районе дома № 39 по улице Декабристов в Центральном административном округе Омска. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, от централизованного водоснабжения были отключены четыре дома, для жителей которых был организован подвоз питьевой воды.

Пока ремонтные бригады компании-собственника водопроводных сетей производили оперативные работы, городские коммунальные службы убирали наледь с проезжей части и пешеходных тротуаров. Благодаря своевременному отключению подачи воды после сообщения о прорыве труб удалось избежать более тяжелых последствий.