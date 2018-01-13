Опубликованная Государственной пограничной службой Украины информация о числе иностранцев, которым запрещен въезд на Украину после визитов в Крым, приведет лишь к изоляции Украины и никак не повлияет на желание иностранных граждан приехать на полуостров. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе.

- Украинские власти лишь делают вид, что борются за переход Крыма под юрисдикцию Украины, понимая, что этого никогда не произойдет, - заявил РИА Новости Иоффе. - Сдержать визиты иностранцев в Крым не удастся. Им удастся сделать лишь менее посещаемую Украину. Так может дойти до серьезных для них проблем.

По мнению Григория Иоффе, давление на посещающих Крым иностранцев говорит о психологическом кризисе, который власти Украины испытывают в отношении российского полуострова.

- Крым имеет возможности принимать людей из разных стран, - считает Иоффе. - Не сошелся свет клином только со стороны Украины. Скоро будет достроен мост через Керченский пролив, убежден, что закончится история, связанная с санкциями в морской сфере.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о запрете на въезд на Украину более 1500 иностранных граждан, в том числе более сотне артистов, которые без позволения украинских властей посетили Крым.