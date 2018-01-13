СК проверит обстоятельства гибели людей при обрушении котельной

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двух человек под завалами котельной недействующей шахты "Подозерная" в поселке имени Бажова города Копейска. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, что в пятницу в 16.15 (мск) в здании обрушились плиты перекрытия. В ходе поисково-спасательных работ, которые завершились завершились сегодня утром, найдены тела мужчины и женщины.

По предварительным данным, они резали металлические конструкции для последующей сдачи сборщикам лома и были в это время придавлены обрушившимися плитами перекрытия.