Сторонник КПРФ скончался на встрече Грудинина с доверенными лицами

Новости

СМИ: Макрон написал эротический роман об отношениях с женой 20:48
Количество пострадавших от отравления в Люберцах возросло до 28 человек 20:45
"Реал" потерпел второе поражение в последних трех матчах Примеры 20:37
В Киеве неизвестные свершили нападение на здание Россотрудничества 20:20
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро 20:02
В Крыму заявили о неспособности Украины закрыть полуостров для иностранцев 19:58
В Тюмени СК проверит сведения о высаженной из автобуса девочке 19:33
Эрдоган анонсировал военную операцию против курдов в Сирии 19:05
Стрелковый союз России прокомментировал гибель призера юниорского ЧМ 19:00
СК начал доследственную проверку по факту отравления детей в Люберцах 18:46
Видео: Участница конкурса красоты загорелась на сцене 18:43
Член сборной РФ по пулевой стрельбе погиб в Орловской области 18:23
Немки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки - седьмые 18:19
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан 18:03
В Туле нашли стихийную свалку с опасными химикатами 18:00
В Югре шесть человек госпитализированы после ДТП 17:58
В Петербурге возбудили дело о ДТП с 12 пострадавшими 17:43
Минтруд опубликовал документ о доведении МРОТ до прожиточного минимума 17:41
Из кадетской школы в Люберцах госпитализировали более 20 школьников 17:23
В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО 17:19
Севастопольца задержали за стрельбу в многоэтажке 17:19
Число отравившихся в кафе Улан-Удэ выросло до 82 человек 17:15
В подмосковной кадетской школе отравились 18 детей 16:52
В Хакасии под снежной лавиной пропал турист 16:47
ЛНР: Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
13.01.2018 15:20
Рубрика: Происшествия

Сторонник КПРФ скончался на встрече Грудинина с доверенными лицами

Сторонник КПРФ скончался во время встречи кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами, которая проходила в Москве. Об этом информирует ТАСС.

На место происшествия экстренно прибыла бригада скорой помощи, но спасти мужчину уже не удалось.

"Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания", - обратился к собравшимся лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
ЦИК: Грудинин закрыл счета в иностранных банках к моменту регистрации

Скончавшийся мужчина был председателем Совета ветеранов и сторонником партии КПРФ.

Напомним, что в пятницу Центризбирком зарегистрировал кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина. Он стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства.

Главное сегодня

Плачевное состояние кораблей Украины в Севастополе сняли на видео
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
ЛНР: Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей
Первый серийный Ил-76МД-М передадут Минобороны РФ до конца января
В Крыму отреагировали на предложение Киева "вернуть" полуостров