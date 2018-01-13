Сторонник КПРФ скончался на встрече Грудинина с доверенными лицами

Сторонник КПРФ скончался во время встречи кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами, которая проходила в Москве. Об этом информирует ТАСС.

На место происшествия экстренно прибыла бригада скорой помощи, но спасти мужчину уже не удалось.

"Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания", - обратился к собравшимся лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Скончавшийся мужчина был председателем Совета ветеранов и сторонником партии КПРФ.

Напомним, что в пятницу Центризбирком зарегистрировал кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина. Он стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства.