Сторонники Трампа попытались сорвать речь мэра Лондона

Сторонники президента США Дональда Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона Садика Хана и призвали его арестовать за поддержку отмены визита главы Белого дома в Великобританию.

Как сообщил телеканал Sky News, инцидент произошел в субботу в ходе конференции, посвященной борьбе за гендерное равноправие. В тот момент, когда градоначальник начал свое выступление, группа протестующих с флагом США стала выкрикивать лозунги в поддержку Brexit и американского президента. При этом нарушители порядка заявили, что пришли на мероприятие арестовать Садика Хана "ненасильственным путем".

В происходящие вмешались полицейские и вывели нарушителей из зала. Пока полиция разбирались с протестующими, мэр Лондона присел и стал листать газету. Через некоторое время порядок в зале был восстановлен, поэтому Хан смог продолжить свою речь.

Накануне Дональд Трамп сообщил об отмене своего в Великобританию, который должен был состояться в феврале текущего года. Глава Белого дома объяснил свое решение нежеланием участвовать в церемонии открытия нового здания посольства США в Лондоне, которое было построено по инициативе прежней администрации Барака Обамы.

Напомним, президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию, которое ему передала премьер Тереза Мэй в ходе поездки в Вашингтон в январе 2017 года. Перспектива приезда президента США вызвала в Лондоне множество споров, почти два миллиона британцев подписали петицию с требованием отменить это решение. Активисты призвали встретить главу Белого дома протестами. За отмену визита неоднократно выступал и мэр Лондона Садик Хан, поскольку считает, что приезд Трампа вызвал бы в королевстве массовые протесты населения.