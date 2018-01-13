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13.01.2018 22:01
Рубрика: В мире

В ЮАР разгромили магазины H&M после скандала с расистской футболкой

Текст: Станислав Хамдохов

В ЮАР активисты леворадикальной политической партии "Борцы за экономическую свободу" провели акции протеста и разгромили магазины шведской компании H&M, ранее обвиненной в расизме.

Как сообщает ТАСС, в столице страны Претории и крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге протестующие ворвались в магазины H&M, устроили там погромы и начали заниматься мародерством. Для разгона нападавших полиция была вынуждена применить резиновые пули.

Фото: depositphotos.com
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"Мы не хотим ничего слышать от них, мы требуем, чтобы они закрыли свой магазин. Иначе пусть знают, что мы будем приходить сюда почти каждый день, начиная с завтрашнего", - сообщил представитель партии "Борцы за экономическую свободу" Бенджамин Дисолоане.

В свою очередь лидер движения Джулиус Малема заявил, что его партия не раскаивается за действия своих членов и настаивает на полном закрытии всех магазинов компании H&M в стране.

Напомним, ранее известный производитель одежды H&M опубликовал фото из рекламы детской коллекции. На нем темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фото вызвал волну критики в социальных сетях, компанию обвинили в расизме. Некоторые знаменитые спортсмены и музыканты в знак протеста отказались от дальнейшего сотрудничества с брендом. Руководство компании отказалось от использования скандального плаката и уже принесло публичные извинения.

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