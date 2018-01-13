В ЮАР разгромили магазины H&M после скандала с расистской футболкой

В ЮАР активисты леворадикальной политической партии "Борцы за экономическую свободу" провели акции протеста и разгромили магазины шведской компании H&M, ранее обвиненной в расизме.

Как сообщает ТАСС, в столице страны Претории и крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге протестующие ворвались в магазины H&M, устроили там погромы и начали заниматься мародерством. Для разгона нападавших полиция была вынуждена применить резиновые пули.

"Мы не хотим ничего слышать от них, мы требуем, чтобы они закрыли свой магазин. Иначе пусть знают, что мы будем приходить сюда почти каждый день, начиная с завтрашнего", - сообщил представитель партии "Борцы за экономическую свободу" Бенджамин Дисолоане.

В свою очередь лидер движения Джулиус Малема заявил, что его партия не раскаивается за действия своих членов и настаивает на полном закрытии всех магазинов компании H&M в стране.

Напомним, ранее известный производитель одежды H&M опубликовал фото из рекламы детской коллекции. На нем темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фото вызвал волну критики в социальных сетях, компанию обвинили в расизме. Некоторые знаменитые спортсмены и музыканты в знак протеста отказались от дальнейшего сотрудничества с брендом. Руководство компании отказалось от использования скандального плаката и уже принесло публичные извинения.