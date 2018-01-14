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34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа

Новость 14.01.2018, 16:24 | Текст: Олег Усков

Давно бороздящий просторы социальных сетей условный флэшмоб "селебрити" "покажи свое лицо без макияжа" не всегда находит понимание у поклонников. Некоторые из которых полагают, что такая откровенность ни к чему, и кумиры должны оставаться почти небожителями. А не опухшими персонажами в "трениках".

Фото: Evan Agostini/Invision/AP
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Впрочем, большая часть подписчиков, как показывает практика, придерживается противоположных взглядов и на каждое фото любимых актрис рассыпается шквалом осанн "естественной красоте". Которые иногда вполне оправданы.

Одна из самых востребованных российских актрис, 34-летняя Светлана Ходченкова как раз выложила в своем Instagram свежее "утреннее-постельное" фото без "штукатурки" на лице, показав, что выглядит действительно мило, забавно и очень молодо.  

#justrelax

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

"Хорошенькая", "стеснительная", "сладкая", "услада для глаз", "великолепная", "восхитительная", - искупали в овациях юзеры. Быстро поставив снимку более пятидесяти тысяч одобрительных "лайков".   

Мы, пожалуй, тоже присоединимся. 

#СНовеньким20🎄8#🐶✌🏻

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Ранее cообщалось, что в России за 330 миллионов снимут свое супергеройское кино - с Ходченковой и Машковым.

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