Эрдоган перебросил турецкую военную технику к границе с Сирией

Турция отправила колонну военной техники к границе с Сирией. Это произошло после того, как президент Тайип Эрдоган, по сути, анонсировал военную кампанию в подконтрольных Силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.

По данным агентства Anadolu, сообщение которого приводит ТАСС, речь идет как минимум о пяти танках, которые транспортировали с помощью грузовиков. Их отправили для усиления приграничного контингента.

Ситуация обострилась в субботу, 13 января, когда Эрдоган выступал в провинции Элязыг с заявлением о том, что Турция уничтожит террористов в Африне за неделю, если они не сдадутся сами. В этот момент турецкие ВС нанесли артиллерийский удар по позициям "Сил народной самообороны". Эту организацию Анкара считает террористической, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.