На Гавайях установили причину ложного оповещения о ракете

Ошибка сотрудника гавайской службы чрезвычайных ситуаций стала причиной ложного оповещения о приближающейся баллистической ракете. Об этом, как передает ТАСС, заявил губернатор штата Гавайи Дэвид Иге.

"Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - сказал Иге. По его словам, оповещение было направлено в субботу утром не только на мобильные телефоны гавайцев, но и на радио и телевидение.

Информацию о приближающейся к Гавайским островам ракете опровергла ранее конгрессмен Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи), а также американские военные.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп проинформирован об "учениях штата по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям". Федеральная комиссия по связи США проводит "всестороннее расследование" происшествия.