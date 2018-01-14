Трампа проинформировали о тревоге ракетного удара на Гавайях

Президент США Дональд Трамп получил информацию о ложной ракетной тревоге, которая была распространена в субботу в штате Гавайи.

"Президента проинформировали о ситуации. Это было плохо проведенное действие", - цитирует РИА Новости сообщение администрации США.

Напомним, утром жители Гавайев получили сообщения о том, что им необходимо найти убежище в связи с летящей в сторону штата баллистической ракетой. Опровержение последовало спустя 37 минут. За это время людей охватила настоящая паника.

"Ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку", - заявил позже губернатор Дэвид Айдж.