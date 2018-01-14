Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о своей недавней встрече с главой американской дипмиссии в РФ Джоном Хантсманом, который как раз находился в Вашингтоне в связи с консультациями в Госдепе и посетил прием в российском посольстве.

По словам Антонова, которого цитирует РИА Новости, он предложил коллеге восстановить регулярные двусторонние контакты, в том числе в формате совместных консультаций глав дипломатических и оборонных ведомств РФ и США.

Последняя такая встреча в формате "два плюс два" состоялась в американской столице в августе 2013 года. После украинского кризиса контакты по этой линии были свернуты. Анатолий Антонов в разговоре с Хантсманом также поднял вопрос о формировании совместной рабочей группы по вопросам кибербезопасности, о которой договаривались еще президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время личной встречи в июле 2017 года "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Напомним, что в планы Москвы и Вашингтона с приходом в Белый дом Трампа изначально входило формирование совместной группы для разрешения спорных вопросов двусторонней повестки.