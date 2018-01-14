Число госпитализированных c отравлением в Подмосковье выросло до 34

Из-за симптомов пищевой токсикоинфекции в больницы доставлены более 30 учеников Кадетской школы в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

По его словам, госпитализированы 31 ребенок и трое взрослых. Пострадавших доставляют в Раменский район, Люберецкую городскую больницу №2 и в Люберецкий центр материнства и детства, уточнил чиновник.

Ранее в подмосковном министерстве здравоохранения сообщили, что отравившимся ученикам от 8 до 16 лет, они из разных классов. Клинические проявления интоксикации у них начали появляться в ночь на субботу.

В настоящее время идет проверка двух предприятий, которые обеспечивали Кадетскую школу питанием. Также доследственную проверку начало ГУ Следственного комитета по Московской области. Пищевой блок в школе закрыт, поэтому дети с 15 января будут частично учиться дистанционно.