После отравления в школе в Люберцах госпитализированы 36 детей

Тридцать шесть детей из Кадетской школы в Люберецком городском округе Московской области, а также трое взрослых были госпитализированы с симптомами пищевой токсикоинфекции. Об этом в ТАСС сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Пострадали дети из разных классов, в возрасте от 8 до 16 лет. Ранее сообщалось о 34 пострадавших.

Специалистами управления Роспотребнадзора начато обследование предприятий, которые организовывали питание в образовательном учреждении.

Отобраны пробы сырья и готовой продукции, питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, производится отбор биологического материала от персонала столовой на наличие возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований.

Прокурор Московской области взял на личный контроль проверку по факту массового отравления. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье о производстве, хранении или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.