В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров

В столичном метрополитене будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров. Первая такая экскурсия прошла сегодня на Кольцевой линии.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, программа проекта разрабатывалась год. Экскурсантов на колясках сопровождали сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Экскурсия прошла по станциям "Белорусская", "Новослободская", "Комсомольская", "Таганская", "Киевская".

Напомним, сотрудники ЦОМП помогают маломобильным пассажирам - инвалидам, родителям с детьми, пожилым людям - передвигаться по метро. Подать заявку на сопровождение можно на сайте метрополитена или через мобильное приложение "Метро Москвы".