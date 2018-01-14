Автобус "Хендай" не доехал до терема в Кузьминках буквально несколько сотен метров. Внезапно у него повалил дым из моторного отсека. После чего он, как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, еще и врезался в легковой "Фольксваген". К счастью, никто не пострадал.

Пассажиры успели выйти из автобуса до прибытия экстренных служб. Как сообщили "РГ" в управлении МЧС по Москве, площадь пожара составила два квадратных метра, пожарные все быстро потушили.

Около места ЧП образовались заторы в обе стороны. В Москву оказались перегорожены полтора ряда - пробка протянулась до МКАД. В обратную сторону, все, кто ехал в область, тормозили, чтобы рассмотреть получше, что же случилось.

К счастью, никто не пострадал. Пассажиры покинули автобус до прибытия пожарных

По предварительной информации, школьники вернулись в Лыткарино на резервном автобусе.

Это уже третье крупное происшествие с автобусами за последний месяц в Москве. Напомним, 25 декабря автобус областного перевозчика "Мострансавто" съехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар". Погибли четыре человека, пострадали 10 человек. Расследованием причин происшедшего занимается Следственный комитет России.

После аварии были экстренно проверены все автобусные парки и перевозчики Москвы и области, проведены как медицинский контроль водителей, так и техническое состояние всей техники. На данный момент следствием получены данные о технической исправности автобуса, а водитель Виктор Тихонов, как сообщает пресс-служба СК РФ, задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным следствия, Тихонов в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.

Несмотря на предпринятые проверки, буквально через три дня, 29 декабря, около станции метро "Сходненская" водитель на этот раз московского перевозчика "Мосгортранс" вылетел на автобусную остановку. К счастью, никто не погиб, но пострадали три человека. По предварительной версии, причиной стала машина такси, с которой столкнулся автобус.