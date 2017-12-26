Опознаны все погибшие в ДТП на Славянском бульваре

Все погибшие в ДТП с участием автобуса на западе Москвы опознаны.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения, в больницах остаются девять пострадавших. Двое из них получили тяжелые травмы. У шестерых пациентов состояние средней тяжести, еще у одного - удовлетворительное.

Чтобы оказать помощь наиболее качественно, сформированы бригады главных специалистов городского здравоохранения. Вместе с врачами столичных больниц консилиумы проводят лучшие нейрохирурги и травматологи.

По-прежнему работает "горячая линия" департамента здравоохранения 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03, открытая для оповещения родственников пострадавших и погибших. Продолжает принимать звонки и Центр экстренной психологической помощи МЧС России 8 (800) 775-17-17.