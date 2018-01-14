Более 900 машин скопились у закрытой Керченской переправы

Из-за сильного штормового ветра вторые сутки не работает Керченская паромная переправа. По состоянию на утро воскресенья, 14 января, более 900 грузовых и легковых автомобилей, 50 автобусов не могут перебраться на противоположный берег, сообщает ТАСС.

По данным представителя "Морской дирекции", в 08:00 утра в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидали 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту "Крым" - 38 легковых авто, 14 автобусов и 300 фур.

В компании также рассказали, что все пассажиры обеспечены кипятком и питьевой водой. Медпункты работают круглосуточно.

В Крыму штормовое предупреждение объявлено с вечера 11 января и по 15 января, на это время ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. По данным МЧС, 14 и 15 января в связи с вторжением Арктического холодного воздуха на полуострове ожидается местами сильный снег, метель, а на дорогах гололедица.