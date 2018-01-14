Сколько россияне потратили на новые автомобили в 2017 году

Выручка от продажи новых легковых автомобилей в России по итогам прошлого года составила около двух триллионов рублей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Такую предварительную оценку озвучило агентство "Автостат".

Показатель продаж стал близким к уровню 2011 года, когда граждане купили новых легковых автомобилей на 1,87 триллиона рублей, но пока он отстает от продаж в "тучный" период 2012-2014 годов. Тогда на внутреннем рынке автопроизводителям удалось реализовать машины на 2,3 триллиона рублей.

"Как отмечают эксперты аналитического агентства "Автостат", помимо самого роста рынка в 2017 году (более чем на десять процентов), свое влияние на увеличение выручки оказало и повышение цен. Так, за год цены на новые машины, согласно нашим данным, в среднем выросли на пять процентов", - говорится в сообщении.

Мнения экспертов о том, какой будет динамика российского автомобильного рынка в 2018 году, читайте в ближайшем номере "РГ".