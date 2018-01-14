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Рубрика: В мире

США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией

Текст: Екатерина Забродина

Коалиция во главе с США в Сирии начала подготовку "сил безопасности" на границе с Турцией. Набирать пограничников будут из отрядов местных курдов, что уже вызвало возмущение в Анкаре.

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О создании новой военизированной структуры в долине Евфрата на сирийской территории сообщил представитель пресс-службы коалиции полковник Томас Вил. Речь идет о тренировке под новые цели  преимущественно курдских бойцов "Сирийских демократических сил", которые были сформированы при непосредственной поддержке американцев еще в 2015 году. Сейчас обучение проходят первые 230 "новобранцев", в целом же "приграничные силы безопасности" должны составить 30 тысяч человек.

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В Анкаре немедленно отреагировали на инициативу Вашингтона и его союзников. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын назвал это решение "недопустимым". По его словам, Турция оставляет за собой право "на любые ответные действия". Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке операции в районе подконтрольного курдским силам сирийского города Африн.

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