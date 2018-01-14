Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Стало известно, когда в России появится новая Toyota Camry 13.01.2018
Какие автомобили покупали россияне в 2017 году 13.01.2018
Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году 11.01.2018
14.01.2018 19:26
Рубрика: Дороги

Тариф единый

В России начала работать общая система оплаты проезда
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
С понедельника дня любой транспондер подойдет для оплаты проезда по платным дорогам России. Все операторы магистралей - как региональных, так и федеральных дорог - объединены в единую систему. Пользователи теперь могут проехать по М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге, расплатившись через одно устройство, привязанное к счету автомобилиста. И не важно, какой оператор выдал транспондер.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Это стало возможно благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии, которое "Автодор" подписал со всеми российскими операторами платных дорог. Любой оператор будущей платной трассы может подключиться к этой системе. При этом в Европе до сих пор каждый оператор имеет свои систему и устройство для снятия средств за проезд. В России же теперь действует единый центр расчетов. Деньги при этом списываются автоматически со счета транспондера. "Мы шли к этому три года, объединив разных операторов и разные системы платежей", - отметил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

Фото: depositphotos.com
Какие автомобили доедут до России в 2018 году

Кроме того, транспондер обеспечит скидку в 20-50 процентов в зависимости от тарифов операторов. Например, "Автодор" продлил до 15 июля 2018 года включительно срок действия 50-процентной скидки по транспондерам на обходе городов Торжок и Вышний Волочек на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (208 - 334-й километр) для грузовых автомобилей и автобусов высотой больше 2,6 метра. Для легковых и небольших коммерческих автомобилей тут действует базовая скидка по транспондерам - 20 процентов.

#дороги