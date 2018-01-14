С понедельника дня любой транспондер подойдет для оплаты проезда по платным дорогам России. Все операторы магистралей - как региональных, так и федеральных дорог - объединены в единую систему. Пользователи теперь могут проехать по М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге, расплатившись через одно устройство, привязанное к счету автомобилиста. И не важно, какой оператор выдал транспондер.

Это стало возможно благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии, которое "Автодор" подписал со всеми российскими операторами платных дорог. Любой оператор будущей платной трассы может подключиться к этой системе. При этом в Европе до сих пор каждый оператор имеет свои систему и устройство для снятия средств за проезд. В России же теперь действует единый центр расчетов. Деньги при этом списываются автоматически со счета транспондера. "Мы шли к этому три года, объединив разных операторов и разные системы платежей", - отметил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

Кроме того, транспондер обеспечит скидку в 20-50 процентов в зависимости от тарифов операторов. Например, "Автодор" продлил до 15 июля 2018 года включительно срок действия 50-процентной скидки по транспондерам на обходе городов Торжок и Вышний Волочек на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (208 - 334-й километр) для грузовых автомобилей и автобусов высотой больше 2,6 метра. Для легковых и небольших коммерческих автомобилей тут действует базовая скидка по транспондерам - 20 процентов.