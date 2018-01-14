Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Стало известно, когда в России появится новая Toyota Camry 13.01.2018
Какие автомобили покупали россияне в 2017 году 13.01.2018
Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году 11.01.2018
14.01.2018 19:35
Рубрика: ПДД

ГАИ уходит в Сеть

Водители все чаще проверяют штрафы в интернете
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Более 300 миллионов раз автомобилисты воспользовались интерактивными сервисами Госавтоинспекции на сайте www.gibdd.ru.

Наибольшим спросом у автомобилистов пользуется сервис проверки наличия неуплаченных штрафов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России. И популярность этого сервиса растет. Если в 2016 году граждане проверили через него свои штрафы более 178,5 миллиона раз, то в 2017 году посетители сайта воспользовались сервисом около 200 миллионов раз.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Исследование: Сколько в среднем тратят автовладельцы на штрафы ГИБДД

Сейчас сервис не только предоставляет сухую информацию о наличии штрафов. На нем можно ознакомиться с фотоматериалами, послужившими доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений. В настоящее время такие фотоматериалы предоставляются из всех российских регионов.

Вторым по популярности стал сервис проверки транспортных средств. Он позволяет проверить "историю" автомобиля. Узнать, не находится ли он в розыске, не наложено ли на него каких-либо запретов или ограничений. К услугам этого сервиса прибегают, когда собираются приобрести автомобиль. Перед тем как заключать договор купли-продажи, неплохо удостовериться в юридической чистоте машины.

В прошлом году автомобилисты проверили свои штрафы на сайте Госавтоинспекции 200 миллионов раз

В 2016 году граждане проверили транспортные средства более 38 миллионов раз. В 2017 году машины проверяли более 110 миллионов раз.

На третьем месте сервис по проверке водительских удостоверений. В первую очередь он интересен работодателям, которые принимают на работу водителей. С его помощью можно узнать, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, не находится ли данный документ в розыске.

Также он предоставляет сведения о лишении водителя права управления. В 2016 году через сервис было осуществлено 7 миллионов проверок водительских удостоверений, а в 2017 году таких проверок проведено более 8 миллионов.

#ПДД #водители