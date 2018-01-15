Что помешает рублю установить новые рекорды роста

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари:

- Рубль показывает в 2018 году исключительно положительную динамику. На мировых биржах вернулся интерес к развивающимся рынкам, а котировки нефти марки Brent за последний месяц выросли на 11 процентов. Временами котировки поднимались до уровня 70 долларов за баррель - трехлетний максимум.

Кроме всего прочего, это означает получение сверхплановых доходов российского бюджета и рост привлекательности российских активов (в том числе ОФЗ) в глазах нерезидентов. Неудивительно, что на этом фоне российская валюта выглядела уверенно - курс доллар/рубль опустился ниже 56,5, обновив полугодовой минимум.

Отметим, что курс рубля мог бы выглядеть и сильнее - при текущих котировках нефти "красная цена” доллару - 55-56 рублей. Для сравнения - в декабре 2014 года за баррель нефти марки Brent просили 70 долларов, и американская валюта находилась в диапазоне 52-54 рубля. Но сейчас рубль не спешит укрепляться и тому есть свои причины. В феврале есть риск расширения санкций в отношении России со стороны США. Может быть введен запрет на покупку российских облигаций, а российские банки могут быть отключены от банковской системы SWIFT. Оба варианта крайне негативны, но мы относим их к категории "экономических страшилок”. Но в любом случае они нервируют участников валютного рынка.

Также рубль сдерживает продолжающаяся покупка валюты со стороны российских корпораций и Министерства финансов РФ. Банки продолжают испытывать нехватку долларовой ликвидности, а Минфин в феврале планирует нарастить покупки валюты до 15,1 млрд рублей в сутки (исторический максимум! - прим. "РГ") - это более 10 процентов среднедневного объема торгов на рынке. В конце прошлого года рынок игнорировал покупки со стороны Минфина, но это сила, постоянно действующая в одном направлении, а, как известно, даже "капля камень точит”.

Сверхдоходы от дорогой нефти направляются на покупку валюты "на черный день". В российский бюджет на 2017-2019 годы заложены консервативные 40 долларов за баррель. Бюджет не пересматривался и российская экономика продолжает жить в условиях дешевой нефти. Курс рубля искусственно занижен. Это не радует ни российских экспортеров, ни рядовых граждан.

В ближайшую неделю динамику рубля будет определять нефть. Заседание Центробанка состоится 9 февраля, так что этот фактор остается за скобками.

Корреляция российской валюты с "черным золотом”, утерянная в какой-то момент, в последнее время вернулась. Однако нефть растет уже шесть месяцев подряд. За это время она подорожала в полтора раза, а рубль укрепился лишь на 7 процентов. На наш взгляд, в ближайшее время Brent по силам подняться до уровня 72-75 долларов. В моменте возможны более высокие уровни, курс доллара может опуститься к уровню 56 рублей.

В то же время коррекция вниз нефти назревает и может произойти уже ближайшие месяцы. В этом случае рубль потеряет мощный поддерживающий фактор. И если укреплялся рубль неохотно, то в обратную сторону пойти может гораздо быстрее.

На наш взгляд, в ближайшее время может возникнуть благоприятный момент для покупки валюты. Мы не исключаем, что на горизонте двух месяцев курс доллар скакнет в район 58 рублей, а евро - к 70 рублям. В то же время для более сильного ослабления рубля оснований нет.