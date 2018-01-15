Шикарные, высокотехнологичные и безумно дорогие машины предстали перед глазами изумленной публики на Детройтском автосалоне.

Это легендарный Ford Mustang GT 390, выпущенный в 1968 году. Позже его называли Mustang Bullitt. в честь вышедшего в 1968 году фильма Bullitt со Стивом МакКуином в главной роли детектива Фрэнка Буллита. Именно на нем детектив преследовал киллеров по улицам Сан-Франциско. Фото: EPA

Раз уж заговорили о роскоши, то с нее и начнем. Этот автомобиль уже давно занял свою собственную нишу на рынке, на которую никто не посягает. И даже придумать название для него непросто. Поэтому назовем его просто Rolls-Royce. Эта компания представила на детройтском автосалоне новинку - свой флагман нового поколения Phantom. В него умудрились впихнуть все самые последние технологические разработки. Тут и ночное видение, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения столкновения и многое другое.

Машина оснащена турбированным двигателем V12, объемом 6,8 литра. Кстати, двигатель был модернизирован и стал на 15 процентов тише. Задняя подвеска теперь оснащена системой подруливания. Благодаря ей задние колеса поворачиваются вслед за передними на высокой скорости и в противоположную сторону на низкой. Это позволяет лучше проходить повороты и парковаться под острым углом.

Предполагается, что продажи всей этой роскоши начнутся уже весной. Цена на базовую комплектацию начинается от 450 тысяч долларов. Но, как утверждают производители, она спросом не пользуется. Покупатели предпочитают версию за 600 тысяч долларов.

Новый Mercedes G-Klass получил переднюю независимую подвеску. Но сохранил все три блокировки дифференциалов. Фото: EPA

В два раза дешевле обойдется другая новинка, представленная на этом автосалоне. Но несмотря на свою стоимость, она тоже заслуживает пристального внимания. Легендарный производитель спорткаров Lamborghini представил свой первый кроссовер Urus.

Дело в том, что на рынке повышенным спросом пользуются именно кроссоверы. Не будет удивительным, если и Rols-Royce выпустит на рынок паркетник.

Lamborghini Urus установил новый рекорд максимальной скорости для кроссоверов - 305 км/ч

Но вернемся к Urus. Он оснащен четырехлитровым битурбированным двигателем V8 мощностью 650 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 3,6 секунды, а до 200 км/ч - за 13 секунд.

При этом максимальная скорость заявлена в 305 км/ч. На сегодняшний день это рекорд среди кроссоверов.

Кроме того, производитель утверждает, что машина неплохо себя покажет и на легком бездорожье, благодаря высокому крутящему моменту. Турбина дает возможность обеспечить его на низких оборотах.

А это современный Mustang Bullitt, выпущенный к 50-летию фильма "Буллит". Кузов 475-сильного спорткара получил фирменную окраску Dark Highland Green или Shadow Black. Фото: Reuters

Весной начнутся его продажи в России. Цена начинается от 15,2 миллиона рублей.

Сразу две новинки представила компания BMW. Она заполнила наконец пробел в модельном ряду и выпустила компактный кроссовер BMW X2. Примечательно, что в иерархии X2 расположен на ступень выше чем X1, однако машины получилось меньше. Расстояние между передними и задними колесами такое же, как у Х1, но общая длина кузова короче, да и высота крыши ниже. В силовой линейке будут бензиновые, дизельные и гибридные двигатели. В базовой комплектации установят турбированный 2-литровый двигатель мощностью 228 л.с.

Первые поставки BMW X2 в Европе ожидаются в марте 2018 года. Цены будут начинаться от 39,4 тысячи долларов.

Вторая новинка Баварского концерна - обновленное среднеразмерное купе класса люкс BMW i8 Coupe. Гибрид получил более мощную батарею, более мощный трехцилиндровый бензиновый и электрический моторы, которые позволят увеличить пробег на электротяге до 55 км. Также сократится время разгона до 100 км/ч. На это потребуется всего 4,4 секунды.

Начало продаж нового BMW i8 Coupe ожидается в марте 2018 года. Цена будет начинаться от 150 тысяч долларов.

Audi показала представительский хэтчбек A7 Sportback второго поколения. Он построен на той же платформе, что и Audi A6, но напичкан технологическими новинками и ориентирован на премиальный комфорт.

Он оснащен полугибридной силовой установкой, которая включает в себя трехлитровый турбированный двигатель мощностью 340 л.с., литий-ионную батарею, электродвигатель и систему преобразования энергии торможения в электричество. Данная технологическая новинка позволяет быстро начинать движение, когда мотор еще не успел заработать и реализовать функцию stop & start при движении в пробках. Кроме того, доступна система полного привода Quattro Ultra.

По заявлению производителя машина оснащена 39 высокотехнологичными функциями помощи водителю, предотвращения столкновений, удержания полосы, автоматической парковки и прочими.

Европейские продажи Audi A7 Sportback стартуют уже в феврале 2018 года. Цены в Германии будут начинаться от 67,8 тысячи евро.