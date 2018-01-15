Клинцевич: США ищут в Сирии "союзников" против РФ

США не намерены уходить из Сирии, находя для этого множество причин, а также "союзников" против РФ. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как стало известно ранее, коалиция во главе с Соединенными Штатами по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) совместно с "Сирийскими демократическими силами" приступила к созданию на подконтрольной ей территории республики так называемых "сил безопасности границы". Сейчас проходят подготовку около 230 местных курдов. Конечная цель - создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

"Еще одно подтверждение, что США уходить их Сирии не собираются, - заметил российский сенатор. - Можно придумать тысячу причин, и одна из них - это создание так называемых "сил безопасности". В любом случае смысл остается тот же: США готовы блокироваться с кем угодно, чтобы противостоять России".