В Москве выступит обожающий футбол и Хендрикса скрипач-виртуоз, выдающийся русский музыкант заворожит зал с помощью черно-белых клавиш и идеальной акустики, "французский Чайковский" в одной программе с самим Петром Ильичом устроит именины сердца, а итальянский авангардист в шубертовском обрамлении умудрится его не разбить.

Фото: ООО "Пушинг Стоун"

Кто играет: Найджел Кеннеди.

Что играет: А. Вивальди - "Времена года".

Почему идти: Скрипач Найджел Кеннеди обожает Джими Хендрикса, носит одежду с блошиного рынка, рисует на лице красно-синие полосы в честь клуба Aston Villa, а во время концерта может запустить в зал футбольным мячом. Тем не менее виртуозу восторженно аплодируют члены британской королевской семьи (не говоря уже про оглушительный успех у обычной публики), а записанные им "Времена года" Вивальди вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самое продаваемое в мире классическое произведение. Именно оно прозвучит в Доме музыки, поражая нас своей красотой и драйвом исполнителя, - вне зависимости от того, захватит ли Найджел на концерт свой любимый футбольный мяч.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 22 января; 2 500 - 15 000 руб.

Фото: Российский национальный оркестр

Кто играет: Михаил Плетнев.

Что играет: С. Рахманинов - сочинения для фортепиано.

Почему идти: Михаил Плетнев - особое явление российского пианизма. Абсолютно неподражаемая, "вкрадчивая" манера, мягкое, но уверенное в свое правоте туше - с первых же минут Плетнев завораживает и завоевывает слушателя. На редкие, увы, сольные концерты выдающегося музыканта нужно непременно ехать - хоть и на самый край Москвы, в Олимпийскую деревню. Впрочем, тут меломанов ждет бонус - изумительная акустика зала "Филармония-2", в котором прекрасно слышны не просто каждый аккорд, но каждый вдох и выдох.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 20-21 января; 1 500 - 6 000 руб.

Фото: Продюсерская компания tMotion.

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского (дирижер Владимир Федосеев), солисты Анна Аглатова и Михаил Козаков, Московский Синодальный хор, Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, Хор мальчиков Московского хорового училища им. А.В. Свешникова, Детский музыкальный театр "Домисолька", Детский хор "Кантилена".

Что играет: Митрополит Иларион (Алфеев) - "Рождественская оратория".

Почему идти: Митрополит Иларион (Алфеев) - самый известный современный композитор, сочиняющий в православной традиции. Его "Рождественская оратория" исполнялась музыкальными коллективами и звездами оперной сцены четырех континентов. Соединение неба и земли, ангелов и людей, рождение надежды мира и любовь ко всему сущему - эти светлые чувства близки каждому жителю планеты Земля, от мала до велика. На сей раз грандиозное сочинение, сопровождаемое новейшими световыми и видеоэффектами, наполнит красотой один из лучших залов столицы.

Где, когда, сколько: Крокус Сити-Холл; 15 января; 1 000 - 12 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России (дирижер Калле Куусава), солист Борис Березовский.

Что играет: П.И. Чайковский - Концертная фантазия для фортепиано с оркестром, К. Сен-Санс - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Популярное сочинение "французского Чайковского" в одной программе с Фантазией самого Петра Ильича - именины сердца, да и только. Исполнительский состав тоже радует. Дирижер Калле Куусава два года назад дебютировал в Мариинке, и уже одно это своего рода знак качества. С Борисом Березовским финн уже сыгрался на фестивале в Ла-Рок- д’Антероне, а в том, что этот пианист способен выдать эталонную интерпретацию Чайковского (хоть "французского", хоть настоящего), - нет никаких сомнений.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 15 января; 2 000 - 6 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Майте Бомон в сопровождении Камерного оркестра Musica Viva (дирижер Александр Рудин).

Что играет: Ф. Шуберт - Симфония № 8 ("Неоконченная"), Л. Берио - Народные песни для меццо-сопрано с оркестром, Rendering (по эскизам Симфонии № 10 Ф.Шуберта).

Почему идти: Испанская меццо с французской фамилией сегодня чрезвычайно востребована на оперной и концертной сцене: Ла Скала в Милане, Лисеу в Барселоне, Театр Капитолия Тулузы, государственные оперы Берлина и Мюнхена, Королевский театр Мадрида и т.д. По мнению критиков, "теплый, глубокий голос и невероятная сценическая харизма" Майте Бомон универсальны, то бишь легко впишутся в самый разный музыкальный контекст. Итальянский авангардист Лучано Берио в шубертовском обрамлении - дерзкая идея. Тем интереснее будет увидеть ее воплощение.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 18 января; 500 - 2 000 руб.