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15.01.2018 19:39
Рубрика: Легковые авто

Первые машины проекта "Кортеж" передали в эксплуатацию

Текст: Елена Березина

Первые машины проекта "Кортеж" уже передали в эксплуатацию. Это произошло еще в конце декабря 2017 года. Об этом заявил разработчик проекта - ФГУП "НАМИ".

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Появилось первое видео испытаний седана из проекта "Кортеж"

Ранее СМИ сообщили, что сроки поставок первых автомобилей для первых лиц государства проекта "Кортеж" сорваны. "Информация не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 года", - передает слова представителя "НАМИ" агентство РИА Новости.

Он также отметил, что в первом квартале 2018 года НАМИ продолжит передачу автомобилей по утвержденному графику.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров телеканалу "Россия 24" заявлял, что первая партия автомобилей проекта "Кортеж" будет отгружена Федеральной службе охраны (ФСО) 25-29 декабря. А к концу марта служба получит весь оговоренный объем автомобилей - около 70 машин.