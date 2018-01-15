Помилованный экс-президент Перу вновь госпитализирован

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который в декабре вышел из тюрьмы, вновь госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил лечащий врач экс-главы государства Алехандро Агинагу.

"Ему проведут обследование, потому что несмотря на положительную динамику последних семи дней, его состояние не совсем стабильно. Временами наблюдаются непродолжительные периоды аритмии", - приводит ТАСС слова медика.

В конце декабря президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал 79-летнего Фухимори в связи с состоянием здоровья заключенного. Это решение вызвало массовые протесты, переросшие в беспорядки.

Фухимори руководил страной в 1990-2000 гг. В апреле 2009-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность экс-президента к убийствам 15 человек в 1991 году, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя столичного университета в 1992 году. Кроме того, Фухимори был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.