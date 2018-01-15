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Рубрика: В мире

Посол Гаити: Слова Трампа о "грязных дырах" причинили боль народу республики

Текст: Константин Волков

Слова президента США о "грязных дырах" - так он охарактеризовал страны третьего мира 0 "причинили боль народу Гаити", заявил посол Гаити в США Поль Альтидор.

Трамп оказался раскритикован со всех сторон за то, что на посвященной проблемам иммиграционной реформы встрече с конгрессменами назвал слаборазвитые страны "грязными дырами". Об этом эпитете сообщили американские СМИ. Якобы американский лидер спросил: "Почему к нам едут все эти люди, из этих вонючих дыр, а не, например, из Норвегии?". Под вонючими дырами подразумевались, исходя из контекста, Гаити и Африка.

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Сам Трамп заявляет, что не произносил ничего подобного, и уж тем более не думал оскорблять Гаити.

Однако растиражированная цитата вызвала скандал. Разъяснений потребовали Гаити, Куба, государства Африканского союза. Также свое недовольство высказало и Управление ООН по правам человека.

Как заявил в эфире американского телеканала CNN посол Гаити, "эти слова причинили боль стране Гаити. И вызвано это не только оскорблением нашего достоинства, но и осознанием того факта, что многие имеют неверное представление о нашей стране.

Посол также пригласил Трампа посетить Гаити, добавив, впрочем, что "это не будет воспринято в качестве извинения".

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