На Горьковском направлении восстановлено движение электричек

На Горьковском направлении восстановили контактный провод, движение возобновлено по всем главным путям. Об этом сообщает Twitter департамента транспорта.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, в 18:27 был восстановлен контактный провод над третьем главном пути. Два из четырёх вставших поезда отбуксировали на станцию Кусково, два - на Курский вокзал.
Тем не менее график поездов сбит, понадобится время для его восстановления. Диспетчеры делают все возможное для нормализации расписания.
В Московской железной дороге приносят извинения пассажирам.
По информации МЖД в 19:05 закончены ремонтные работы на Горьковском направлении и движение электричек полностью восстановлено #ДЕПТРАНС— Московский транспорт (@DtRoad) 15 января 2018 г.