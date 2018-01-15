На Горьковском направлении восстановлено движение электричек

На Горьковском направлении восстановили контактный провод, движение возобновлено по всем главным путям. Об этом сообщает Twitter департамента транспорта.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, в 18:27 был восстановлен контактный провод над третьем главном пути. Два из четырёх вставших поезда отбуксировали на станцию Кусково, два - на Курский вокзал.

Тем не менее график поездов сбит, понадобится время для его восстановления. Диспетчеры делают все возможное для нормализации расписания.

В Московской железной дороге приносят извинения пассажирам.