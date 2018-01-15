Названа причина массового отравления в кадетской школе в Люберцах

Роспотребнадзор установил причину, по которой 47 учеников и 11 взрослых сотрудников кадетской школы в Люберцах попали на больничную койку. "При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что конкурс на организацию питания в кадетской школе выиграла компания "Территория вкуса", по договору соисполнения препоручившая эти услуги другому поставщику. А у него не оказалось ни помещений, ни оборудования, ни даже собственных транспортных средств, необходимых для оказания подобных услуг. В результате в школу поступила несвежая еда.

"Считаем, что причиной ЧП послужили нарушения в приготовлении холодного блюда - винегрета", - заявил начальник Раменского территориального отдела областного управления Роспотребнадзора Михаил Калькаев.

Напомним, что по факту массового отравления детей в Люберцах возбуждено уголовное дело.