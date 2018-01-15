Число пострадавших в пермской школе достигло 15 человек

В результате драки в пермской школе, по уточненным данным, пострадали 15 человек. Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, на данный момент 12 человек госпитализированы.

В частности, женщина (учитель) и двое молодых людей 15 и 16 лет направлены в городскую клиническую больницу №4, где им уже проводят операции. Остальные пострадавшие осмотрены врачами. У них обнаружены незначительные поверхностные травмы.

Напомним, сегодня в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия.

По данному факту Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы.

Подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут допрошены.