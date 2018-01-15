МВД: Зачинщик драки в школе Перми был на учете в психдиспансере

Зачинщиками драки на ножах в пермской школе стали два несовершеннолетних: учащийся старших классов и бывший ученик школы, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, в результате драки в одной из школ Перми пострадали 15 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, 12 пострадавших были госпитализированы. Педагог школы, пытавшаяся разнять дерущихся, и ученица находятся в реанимации с тяжелыми ножевыми ранениями.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии. Подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут допрошены.