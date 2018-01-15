В Перми возбудили дело после поножовщины в школе

Пермский СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после драки на ножах, произошедшей в школе № 127 в Мотовилихинском районе города.

По уточненным данным следствия, конфликт начался между двумя школьниками, остальные учащиеся и педагоги пытались их разнять. По предварительной информации, в результате были ранены восемь детей и учительница, им оказывается медицинская помощь.

Уроки в школе отменены, все учащиеся и преподаватели эвакуированы.

Подозреваемые в развязывании драки задержаны и в ближайшее время будут допрошены. На месте ЧП работает следственная группа.