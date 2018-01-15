Инцидент произошел около десяти утра, в начале третьего урока. В кабинет на третьем этаже, где шли занятия 4"Б", внезапно ворвались двое с ножами. По официальной версии, они дрались. Их попытались разнять преподаватель и школьники из 4-го класса. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Наиболее серьезную травму получила учительница - злоумышленники ранили ее в шею. Ее состояние остается крайне тяжелым.
- Всего хирургическое вмешательство потребовалось пятерым пострадавшим. Прооперированы также два подростка 15-16 лет, предположительно, один из них - непосредственный участник драки на ножах. У них диагностированы множественные ранения. Сейчас они находятся в реанимации, - сказал представитель краевого минздрава.
- Мы находились в соседнем кабинете, № 307, - говорит девятиклассник Николай. - Вдруг раздались страшные, громкие крики. Мы увидели, что в коридоре бегут окровавленные младшеклассники. Нас тоже быстро вывели. Кто-то из сотрудников школы нажал кнопку вызова полиции. А дети разбегались кто куда.
Но многие почему-то укрылись в стоящем неподалеку торговом центре.
- На первом этаже у нас детишки сгрудились, - говорит работник центра Любовь Леконцева. - Сидели на скамейках, одежда испачкана кровью. Это вообще шок! Как можно допустить, чтобы в наших школах такое происходило? Это же травма для детей на всю жизнь!
Сразу после трагедии прибывшие на место ЧП полицейские оцепили школу, внутрь никого не пускали. Оказывать помощь детям примчались восемь экипажей "скорой помощи". Крови в школе было очень много - испачканы стены и полы на этажах, везде, где бежали раненые дети.
Как сообщили в Следственном комитете по Пермскому краю, причины инцидента выясняются. Пока известно лишь, что драку с поножовщиной устроили два подростка. Обоим по 16 лет, один из них учится в десятом классе, второй ранее учился здесь же, но сейчас обучается в колледже.
- Между ними произошел конфликт, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. - Что стало его причиной, пока неясно. Дети стали случайными жертвами. О том, что это теракт, говорить не стоит. Для этого нет предпосылок.
Прибывшие по вызову полицейские задержали зачинщиков ЧП. Сейчас они также в больнице, так как получили ранения в потасовке. Известно, что один из них находится на учете в психоневрологическом диспансере, а пользователи Интернета и вовсе выложили видео, на котором подросток курит какие-то наркотические вещества.
С подозреваемыми работают следователи. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина оно передано в производство Главного следственного управления СК РФ. Дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие.
В понедельник в школе №127 прошли классные часы с участием психологов. Психологическая помощь также оказана как детям, так и родителям пострадавших учеников. В течение трех дней будет проведена проверка безопасности во всех городских школах и детских садах.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала этот случай "вопиющим" и "выходящим за человеческие рамки".
- Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом", - заявила она, отвечая на вопрос журналистов о возможности усиления мер безопасности в школах после трагедии в Перми.
Вице-премьер также сообщила, что для разбора трагедии в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой.
Евгений Бунимович, Уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России:
- В деталях произошедшей трагедии еще будут разбираться, но, к сожалению, это уже не первый случай, а значит появилась опасная тенденция. Можно, конечно, говорить о том, что это мировая тенденция, вспомнить Америку.
Но, на мой взгляд, главная причина в ожесточении, которое нарастает в нашем обществе. И в живом общении, и в Интернете все более популярными становятся крайние взгляды и намерения. Они собирают больше лайков и острых комментариев. Чем жестче, тем лучше, тем выше рейтинг. И мы, взрослые, часто забываем, что рядом с нами дети и подростки, которые реагируют на все буквально и гораздо острее.
Наше сегодняшнее общество - общество рейтингов. И школа тоже вовлечена в гонку за результатами. В зачет идут результаты контрольных, проверочных работ и олимпиад. А важная, даже первоочередная составляющая школьной жизни, то, что называют атмосферой, укладом школы, осталась в стороне. Потому что ее не замеришь ни в каких рейтингах. А ведь это очень важно, идет ли ребенок в школу, чтобы "отмотать срок" как в тюрьме или казарме или это то место, куда его тянет, где ему интересно.
Конечно, школа не заменит самого главного - семьи. Родители прежде всего в ответе за воспитание своих детей. Но когда говорю об атмосфере школы, я говорю и о воспитании. Обратитет внимание, когда пошла оптимизация школьного образовательного процесса, первыми под нож пошли ставки воспитателей и психологов. Сегодня их в школе гораздо меньше, чем было еще совсем недавно. И их квалификация вызывает большие вопросы.
А ведь профессиональный психолог и социальный педагог могут разбираться в ситуации не только по факту, когда ЧП уже случилось и съехались все, включая руководителей региона, а выявлять проблему раньше.
Он может понять, почувствовать и профессионально среагировать на ситуацию. Мне кажется, пора обратить на эту сторону образовательного процесса более пристальное внимание.
Я не думаю, что такие случаи вызовут панику среди родителей. Если начать бояться отправлять детей в школу, то можно дойти до того, что их вообще из дома не выпускать.
Но ребенку необходима социализация, так что запереть его в четырех стенах - не вариант. Поэтому остается только одно - нам, взрослым, стать достойным примером для подражания. Наши поступки и поведение влияют на детей гораздо больше, чем слова.
Каждый раз, когда что-то делаем, мы должны понимать, что они находятся рядом и впитывают все как губки. На нашу жестокость они реагируют еще большей жестокостью.
Помните об этом, когда захотите в очередной раз выплеснуть свои эмоции в Интернете.
Сергей Ениколопов, заведующий отделением клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН:
- Нужно обозначить ряд причин, которые привели к этой трагедии. Во-первых, общество перевело сферу образования в сферу услуг. Школа перестала быть местом воспитания. Если раньше школа была сакральным местом, там никто не дрался, не курил, не выпивал, а если это случалось - то было настоящим ЧП. Сейчас разницы между школой и двором нет.
Второе - известно, что один из подростков был поклонником компьютерной игры. Но нужно учитывать, что поклонники есть не только у положительных героев. Заражение насилием, как и суицидами, тоже существует.
Третье. Все разговоры о психическом здоровье и психологах в школе - это только разговоры. Школьный психолог - это не панацея. Школьник может и не пойти к нему, ему могут не разрешить родители, и уж тем более планирующий преступление сам не пойдет к психологу. К психологу идут жертвы. Поэтому надежды на то, что школьные психологи могут исправить ситуацию - ложные.
Кроме этого, известно, что один из зачинщиков драки состоял на учете в ПНД. Но сама по себе постановка на учет ничего не значит. Хотя бы потому, что там не предлагают способа решения, как справиться со своей агрессией. Таким людям нелегко адаптироваться в обществе. Но сегодня помощь в адаптации - большая проблема. А пока все заканчивается постановкой на учет. Мы знаем, что этот ученик со странностями. А дальше нужно решать организационные и юридические вопросы, потому что если этого не сделать, люди с неустойчивой психикой будут продолжать быть опасными для окружающих.
Есть еще одна причина. Психиатрии сегодня не уделяется должного внимания. Дореволюционная психиатрия в нашей стране была очень хорошая. Советская была неплохая. Почитайте газеты, там вы найдете новости про открытие современного кардиоцентра, суперсовременного роддома, а вот про психоневрологические диспансеры вы прочитаете только в рубрике "Происшествия": пожары, старые проводки и здания, которые были построены при царе Горохе. Плюс наша профессия перестала быть престижной. Если в 80-х, когдя я начинал работать, у нас была давка в аспирантуру на кафедру психиатрии, то сейчас проблема - как найти аспиранта.Психиатрия стала никому не нужной. Все хотят заниматься пластикой, делать красоту и зарабатывать деньги.
Все это и дает такие дикие сбои, как поножовщина в пермской школе. Только не надо рассказывать, что школа плохая и что в школе часто дерутся. Кто часто дерется? Четвероклассники? Хорошо, что в этой ужасной истории учительница повела себя как психически здоровый человек, спасая детей, хотя сама сильно пострадала.
Подготовили Татьяна Владыкина, Наталья Лебедева