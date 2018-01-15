В школе № 127 Мотовилихинского района Перми во время драки с применением холодного оружия пострадали ученики 4"Б" класса и их педагог. Все они получили проникающие ножевые ранения - учительница Наталья Шагулина и один мальчик пострадали сильнее всех. Злоумышленники били их остриями в область шеи, и чтобы спасти жизнь ребенка и взрослого, медикам пришлось провести тяжелые операции.

Инцидент произошел около десяти утра, в начале третьего урока. В кабинет на третьем этаже, где шли занятия 4"Б", внезапно ворвались двое с ножами. По официальной версии, они дрались. Их попытались разнять преподаватель и школьники из 4-го класса. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Наиболее серьезную травму получила учительница - злоумышленники ранили ее в шею. Ее состояние остается крайне тяжелым.

- Всего хирургическое вмешательство потребовалось пятерым пострадавшим. Прооперированы также два подростка 15-16 лет, предположительно, один из них - непосредственный участник драки на ножах. У них диагностированы множественные ранения. Сейчас они находятся в реанимации, - сказал представитель краевого минздрава.

- Мы находились в соседнем кабинете, № 307, - говорит девятиклассник Николай. - Вдруг раздались страшные, громкие крики. Мы увидели, что в коридоре бегут окровавленные младшеклассники. Нас тоже быстро вывели. Кто-то из сотрудников школы нажал кнопку вызова полиции. А дети разбегались кто куда.

Но многие почему-то укрылись в стоящем неподалеку торговом центре.

- На первом этаже у нас детишки сгрудились, - говорит работник центра Любовь Леконцева. - Сидели на скамейках, одежда испачкана кровью. Это вообще шок! Как можно допустить, чтобы в наших школах такое происходило? Это же травма для детей на всю жизнь!

В кабинет, где шли занятия 4 "Б", внезапно ворвались двое с ножами

Сразу после трагедии прибывшие на место ЧП полицейские оцепили школу, внутрь никого не пускали. Оказывать помощь детям примчались восемь экипажей "скорой помощи". Крови в школе было очень много - испачканы стены и полы на этажах, везде, где бежали раненые дети.

Как сообщили в Следственном комитете по Пермскому краю, причины инцидента выясняются. Пока известно лишь, что драку с поножовщиной устроили два подростка. Обоим по 16 лет, один из них учится в десятом классе, второй ранее учился здесь же, но сейчас обучается в колледже.

- Между ними произошел конфликт, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. - Что стало его причиной, пока неясно. Дети стали случайными жертвами. О том, что это теракт, говорить не стоит. Для этого нет предпосылок.

Прибывшие по вызову полицейские задержали зачинщиков ЧП. Сейчас они также в больнице, так как получили ранения в потасовке. Известно, что один из них находится на учете в психоневрологическом диспансере, а пользователи Интернета и вовсе выложили видео, на котором подросток курит какие-то наркотические вещества.

С подозреваемыми работают следователи. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина оно передано в производство Главного следственного управления СК РФ. Дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие.

В понедельник в школе №127 прошли классные часы с участием психологов. Психологическая помощь также оказана как детям, так и родителям пострадавших учеников. В течение трех дней будет проведена проверка безопасности во всех городских школах и детских садах.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала этот случай "вопиющим" и "выходящим за человеческие рамки".

- Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом", - заявила она, отвечая на вопрос журналистов о возможности усиления мер безопасности в школах после трагедии в Перми.

Вице-премьер также сообщила, что для разбора трагедии в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой.

Мнения

Евгений Бунимович, Уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России:

- В деталях произошедшей трагедии еще будут разбираться, но, к сожалению, это уже не первый случай, а значит появилась опасная тенденция. Можно, конечно, говорить о том, что это мировая тенденция, вспомнить Америку.

Но, на мой взгляд, главная причина в ожесточении, которое нарастает в нашем обществе. И в живом общении, и в Интернете все более популярными становятся крайние взгляды и намерения. Они собирают больше лайков и острых комментариев. Чем жестче, тем лучше, тем выше рейтинг. И мы, взрослые, часто забываем, что рядом с нами дети и подростки, которые реагируют на все буквально и гораздо острее.

Наше сегодняшнее общество - общество рейтингов. И школа тоже вовлечена в гонку за результатами. В зачет идут результаты контрольных, проверочных работ и олимпиад. А важная, даже первоочередная составляющая школьной жизни, то, что называют атмосферой, укладом школы, осталась в стороне. Потому что ее не замеришь ни в каких рейтингах. А ведь это очень важно, идет ли ребенок в школу, чтобы "отмотать срок" как в тюрьме или казарме или это то место, куда его тянет, где ему интересно.

Конечно, школа не заменит самого главного - семьи. Родители прежде всего в ответе за воспитание своих детей. Но когда говорю об атмосфере школы, я говорю и о воспитании. Обратитет внимание, когда пошла оптимизация школьного образовательного процесса, первыми под нож пошли ставки воспитателей и психологов. Сегодня их в школе гораздо меньше, чем было еще совсем недавно. И их квалификация вызывает большие вопросы.

А ведь профессиональный психолог и социальный педагог могут разбираться в ситуации не только по факту, когда ЧП уже случилось и съехались все, включая руководителей региона, а выявлять проблему раньше.

Он может понять, почувствовать и профессионально среагировать на ситуацию. Мне кажется, пора обратить на эту сторону образовательного процесса более пристальное внимание.

Я не думаю, что такие случаи вызовут панику среди родителей. Если начать бояться отправлять детей в школу, то можно дойти до того, что их вообще из дома не выпускать.

Но ребенку необходима социализация, так что запереть его в четырех стенах - не вариант. Поэтому остается только одно - нам, взрослым, стать достойным примером для подражания. Наши поступки и поведение влияют на детей гораздо больше, чем слова.

Каждый раз, когда что-то делаем, мы должны понимать, что они находятся рядом и впитывают все как губки. На нашу жестокость они реагируют еще большей жестокостью.

Помните об этом, когда захотите в очередной раз выплеснуть свои эмоции в Интернете.

Сергей Ениколопов, заведующий отделением клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН:

- Нужно обозначить ряд причин, которые привели к этой трагедии. Во-первых, общество перевело сферу образования в сферу услуг. Школа перестала быть местом воспитания. Если раньше школа была сакральным местом, там никто не дрался, не курил, не выпивал, а если это случалось - то было настоящим ЧП. Сейчас разницы между школой и двором нет.

Второе - известно, что один из подростков был поклонником компьютерной игры. Но нужно учитывать, что поклонники есть не только у положительных героев. Заражение насилием, как и суицидами, тоже существует.

Третье. Все разговоры о психическом здоровье и психологах в школе - это только разговоры. Школьный психолог - это не панацея. Школьник может и не пойти к нему, ему могут не разрешить родители, и уж тем более планирующий преступление сам не пойдет к психологу. К психологу идут жертвы. Поэтому надежды на то, что школьные психологи могут исправить ситуацию - ложные.

Кроме этого, известно, что один из зачинщиков драки состоял на учете в ПНД. Но сама по себе постановка на учет ничего не значит. Хотя бы потому, что там не предлагают способа решения, как справиться со своей агрессией. Таким людям нелегко адаптироваться в обществе. Но сегодня помощь в адаптации - большая проблема. А пока все заканчивается постановкой на учет. Мы знаем, что этот ученик со странностями. А дальше нужно решать организационные и юридические вопросы, потому что если этого не сделать, люди с неустойчивой психикой будут продолжать быть опасными для окружающих.

Есть еще одна причина. Психиатрии сегодня не уделяется должного внимания. Дореволюционная психиатрия в нашей стране была очень хорошая. Советская была неплохая. Почитайте газеты, там вы найдете новости про открытие современного кардиоцентра, суперсовременного роддома, а вот про психоневрологические диспансеры вы прочитаете только в рубрике "Происшествия": пожары, старые проводки и здания, которые были построены при царе Горохе. Плюс наша профессия перестала быть престижной. Если в 80-х, когдя я начинал работать, у нас была давка в аспирантуру на кафедру психиатрии, то сейчас проблема - как найти аспиранта.Психиатрия стала никому не нужной. Все хотят заниматься пластикой, делать красоту и зарабатывать деньги.

Все это и дает такие дикие сбои, как поножовщина в пермской школе. Только не надо рассказывать, что школа плохая и что в школе часто дерутся. Кто часто дерется? Четвероклассники? Хорошо, что в этой ужасной истории учительница повела себя как психически здоровый человек, спасая детей, хотя сама сильно пострадала.

Подготовили Татьяна Владыкина, Наталья Лебедева