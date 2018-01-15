В Бурятии завели дело после отравления в кафе более 130 человек

По факту грубого нарушения санитарных норм в кафе Улан-Удэ, где с 8 по 11 января отравились 133 человека, следственным управлением МВД России было возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в ведомстве, сейчас деятельность предприятия приостановлена, ведется следствие.

Напомним, информация о массовом заболевании сальмонеллезом начала поступать в дежурную часть Улан-Удэ 12 января. В связи с чем сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку в заведении.

В частности, был проведен осмотр готовых блюд на кухне, сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. После чего специалисты назвали причину отравления людей - все они ели блюда из курицы (в том числе, салат "Цезарь") ненадлежащего качества.

Среди пострадавших есть дети в возрасте от 10 до 17 лет.