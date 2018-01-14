Новости

Вертолеты вылетели для эвакуации пострадавших с места ДТП в новой Москве 12:42
На МКС успешно испытали галактический GPS-навигатор 12:24
В Подмосковье легковой автомобиль сбил на остановке двух женщин 12:23
"Дакар": союзные гонщики остаются в тройке лидеров на "экваторе" состязаний 12:18
Власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера 12:13
После отравления в школе в Люберцах госпитализированы 36 детей 12:10
Беларусь рассмотрит возможность новых прямых авиарейсов в Китай 12:10
В Кургане задержали подозреваемого в убийстве казака из ХМАО 11:57
Названа основная причина психических расстройств украинцев 11:55
В Беларуси создали календарь туристических событий на 2018 год 11:49
Более 900 машин скопились у закрытой Керченской переправы 11:35
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Москва-Нячанг 11:33
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа 11:28
В Ленобласти три человека погибли в ДТП 11:11
Морозная и облачная погода установится в Москве в воскресенье 10:39
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном 10:35
Беларусь представит свою продукцию на крупнейшей выставке Судана 10:10
Главный тренер "Адмирала" Андрей Разин покинул свой пост 09:52
В Якутии насмерть замерзли двое мужчин 09:33
В Хакасии два человека погибли под лавиной 09:30
Мария Захарова рассказала о работе своей мечты 09:26
Число пострадавших после посещения кафе в Улан-Удэ выросло до 133 08:46
Послы РФ и США обсудили возможное улучшение отношений двух стран 08:24
Автомобиль россиянки забросали камнями в Польше 07:51
Сменивший пол информатор WikiLeaks займется политикой в США 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших после посещения кафе в Улан-Удэ выросло до 133

Текст: Оксана Грибанова

В Улан-Удэ число отравившихся в одном из городских кафе с 8 по 11 января выросло до 133 человек, 64 из них находятся в больнице.

Число госпитализированных c отравлением в Подмосковье выросло до 34

Ранее сообщалось о 82 пострадавших, среди которых 55 были госпитализированы.

По предварительным данным, причина отравления - салат "Цезарь" и другие блюда из курицы ненадлежащего качества. Именно их ели заболевшие сальмонеллезом. В том числе 12 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Лечение больные проходят в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние, по оценкам врачей, средней степени тяжести, передает ТАСС.

Напомним, заведение, где отравились люди, сейчас закрыто на неопределенный срок. После проверки там были обнаружены "грубые нарушения требований санитарного законодательства".

Главное сегодня

Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа
Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу
Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии