Число пострадавших после посещения кафе в Улан-Удэ выросло до 133

В Улан-Удэ число отравившихся в одном из городских кафе с 8 по 11 января выросло до 133 человек, 64 из них находятся в больнице.

Ранее сообщалось о 82 пострадавших, среди которых 55 были госпитализированы.

По предварительным данным, причина отравления - салат "Цезарь" и другие блюда из курицы ненадлежащего качества. Именно их ели заболевшие сальмонеллезом. В том числе 12 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Лечение больные проходят в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние, по оценкам врачей, средней степени тяжести, передает ТАСС.

Напомним, заведение, где отравились люди, сейчас закрыто на неопределенный срок. После проверки там были обнаружены "грубые нарушения требований санитарного законодательства".