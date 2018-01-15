В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота

В Красноярске врач уволилась по собственному желанию после того, как в Сеть попало видео с новогоднего корпоратива в стенах больницы, где женщина исполняет танец живота.

Как пояснили в руководстве медицинского учреждения, теперь уже экс-сотрудница клиники (заявление об увольнении подписано) и ее коллеги нарушили запрет главного врача на проведение такого рода развлекательных мероприятий.

Остальные участники корпоратива уже написали объяснительные и получат выговор, передает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.

Ранее в Рязани были уволены врачи Областного кардиологического диспансера, устроившие застолье в разгар рабочего дня - скандальное видео с места событий также попало в интернет.