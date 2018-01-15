Симоньян посоветовала президенту Франции перечитать конституцию

Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила после отказа Елисейского дворца аккредитовать корреспондентов RT, что президент Франции Эммануэль Макрон должен перечитать конституцию своей страны.

"Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать конституцию Франции", - приводит слова Симоньян сайт RT.

Напомним, журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец 15 января. Также съемочной группе российского телеканала команда президента Франции отказала в доступе на саммит в Риме.

Общественные деятели Франции попросили в декабре отозвать лицензию у RT France. С такой просьбой они обратились через газету Monde к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамеку.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "сигнал идет непосредственно от президента Франции". Также Захарова назвала французскую инициативу "грубейшим вмешательством в работу СМИ".