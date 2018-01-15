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Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование "дела Серебренникова"

Текст: Иван Петров
Следователи завершили предварительное расследование по уголовному делу в отношении художественного руководителя театра "Гоголь-Центр" Кирилла Серебренникова и других фигурантов, обвиняемых в хищении выделенных на культурный проект бюджетных средств.

Информацию об этом "Российской газете" подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России, уточнив, что следственные мероприятия закончились 12 января. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будут переправлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как сообщила ТАСС адвокат одной из фигуранток дела Ирина Поверинова, уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Отметим, что Масляева - единственная из подследственных по этому делу, кто признала вину и сотрудничала со следствием.

Напомним, Кириллу Серебренникову и другим фигурантам ранее предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 годах из федерального бюджета было выделено более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову (находится в розыске), Нину Масляеву. По делу также проходит директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которая в период совершения преступления работала в Минкультуры.

По версии следствия, Апфельбаум вступила в сговор с худруком АНО "Седьмая студия" Серебренниковым и в 2011-2014 годах от имени Минкультуры подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении госсубсидий. Апфельбаум также обеспечивала согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проведенных мероприятий. Этим, считают следователи, женщина способствовала хищению бюджетных 68 млн рублей.

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Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера Серебренникова подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

Кирилл Серебренников и Нина Масляева находятся под домашним арестом, Алексей Малобродский - в СИЗО. На прошлой неделе в суд поступило ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову на срок до 19 апреля.

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