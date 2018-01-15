СК завершил расследование "дела Серебренникова"

Следователи завершили предварительное расследование по уголовному делу в отношении художественного руководителя театра "Гоголь-Центр" Кирилла Серебренникова и других фигурантов, обвиняемых в хищении выделенных на культурный проект бюджетных средств.

Информацию об этом "Российской газете" подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России, уточнив, что следственные мероприятия закончились 12 января. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будут переправлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила ТАСС адвокат одной из фигуранток дела Ирина Поверинова, уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Отметим, что Масляева - единственная из подследственных по этому делу, кто признала вину и сотрудничала со следствием.

Напомним, Кириллу Серебренникову и другим фигурантам ранее предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 годах из федерального бюджета было выделено более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову (находится в розыске), Нину Масляеву. По делу также проходит директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которая в период совершения преступления работала в Минкультуры.

По версии следствия, Апфельбаум вступила в сговор с худруком АНО "Седьмая студия" Серебренниковым и в 2011-2014 годах от имени Минкультуры подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении госсубсидий. Апфельбаум также обеспечивала согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проведенных мероприятий. Этим, считают следователи, женщина способствовала хищению бюджетных 68 млн рублей.

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера Серебренникова подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

Кирилл Серебренников и Нина Масляева находятся под домашним арестом, Алексей Малобродский - в СИЗО. На прошлой неделе в суд поступило ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову на срок до 19 апреля.