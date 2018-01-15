Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности" в Сирии

Анкара осудила планы Вашингтона по созданию курдских "сил безопасности" (YPG) в северной части Сирии, граничащей с Турцией. С соответствующим заявлением выступил МИД Турции.

В документе обращается внимание на то, что возглавляемая американцами коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") не консультировалась с Турцией по поводу создания этих сил. Кроме того, турецкой стороне неизвестно, какие именно члены коалиции приняли это решение. "Односторонние шаги, которые выдаются за действия коалиции, - это в высшей степени ошибочное действие, которое нанесет ущерб борьбе с "ИГИЛ", - говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Ранее официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон заявил, что силы коалиции во главе с США начали процесс создания в северной части Сирии курдских сил безопасности. В настоящее время спецподготовку под руководством американских инструкторов проходят около 230 курдов. В декабре агентство Associated Press сообщило о том, что США разрабатывают расширенную учебную программу для курдских пограничников в Сирии, чтобы "предотвратить возрождение "ИГИЛ".

Между тем в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет военное нападение на курдский анклав в северной Сирии "в ближайшие дни" и призвала США поддержать его усилия. По словам Эрдогана, операция против курдского анклава Африн направлена на "очищение от террористов" южной границы Турции.

Ибрагим Калин, представитель президента Турции, осудил усилия возглавляемой США коалиции по подготовке пограничных сил безопасности на севере Сирии, отмечает Reuters. По словам Калина, вместо того, чтобы прекратить поддержку YPG, как того требовала Анкара, "США предпринимают тревожные шаги, чтобы узаконить эту организацию и сделать ее прочной в регионе". "Абсолютно невозможно, чтобы это было принято. Турция будет продолжать борьбу с любой террористической организацией, независимо от ее названия и формы внутри и за ее пределами", - добавил Калин.

Турецкие власти полагают, что YPG является продолжением запрещенной Рабочей партии Курдистана (PПK), которая с 1980-х годов противостояла правительственным войскам в юго-восточной части страны.