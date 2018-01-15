В Доме музыки выступил хор мальчиков из Эскориала

Знаменитый хор мальчиков испанского монастыря Эскориал впервые приехал в Москву, чтобы выступить на Рождественском фестивале духовной музыки, который уже в восьмой раз проходит в Международном Доме музыки.

Дети очень старались. Но еще неизвестно, кого больше воспитает легендарный хор - будущих Пласидо Доминго или футболистов. Фото: Пресс-служба Домы музыки

Афиша фестиваля дает возможность услышать не только произведения выдающихся композиторов на сакральные темы, но и обрядовую, "служебную" музыку, обычно звучащую в храмах. Худруки фестиваля - Владимир Спиваков и митрополит Иларион.

Главным действующим лицом этого фестиваля неизменно является хор. И вместе с хорошо известными коллективами, такими, например, как Хор Сретенского монастыря, что теперь выступает с концертами не реже популярных эстрадных группировок, на фестивальную сцену выходят и те, кто редко покидает храмовые пределы.

Знаковым событием фестиваля будет участие в фестивале двух московских церковных хоров - Данилова и Новоспасского монастырей. В их исполнении прозвучат духовные сочинения Гречанинова, Чеснокова, Кастальского, Рахманинова, Третьякова.

А самым трогательным событием нынешнего фестиваля стал концерт испанских мальчишек. Хор испанского монастыря Эскориал (художественный руководитель и дирижер - Хосе Мария Абад) считается старейшим из непрерывно существующих детских хоровых коллективов в мире. Он был основан королем Филиппом II в середине XVI века. Но лишь несколько лет назад ребятам разрешили выезжать на гастроли.

Эскориал - это и монастырь, и дворец, и резиденция короля Испании Филиппа II недалеко от Мадрид, а еще и школа, и дом для полсотни мальчиков из хора в возрасте от 9 до 18 лет, которых отбирают по всей стране. И выступление именно этого хора транслирует национальное телевидение перед приветственными словами короля Испании на Рождество.

Программу московского концерта испанцев составили и известные сочинения Мендельсона, Форе и Франка, и неизвестные опусы средневековых и современных испанских авторов под аккомпанемент органа, фортепьяно.

Дети очень старались: всю программу исполняли наизусть и поражали не столько слитностью и чистотой "ангельского звучания" (заметно, что некоторые ребята поют, несмотря на процесс мутации голоса), сколько самоотдачей и сосредоточенностью. Хотя иногда детство побеждало, и серьезное выражение лиц сменялось улыбкой, а в какой-то момент получалось и ладошкой вместо платочка вытереть нос.

А за кулисами в антракте и после выступления ребятня весело хохотала и даже пыталась разыграть футбольную тренировку. Так что еще неизвестно: кого больше воспитает легендарный хор - будущих Пласидо Доминго или Лионелей Месси.

Фестиваль же ждет еще одних зарубежных гостей - Альпийский мужской хор из Италии, который также концертом 21 января дебютирует в России. Финальный аккорд Рождественского фестиваля возьмет Владимир Спиваков. Национальный Филармонический оркестр под руководством маэстро 24 января исполнит "Тихую молитву" Гии Канчели, "Коронационную мессу" Моцарта и "Чичестерские псалмы" Бернстайна.