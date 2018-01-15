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Рубрика: В мире

В Верховной раде заподозрили Порошенко в госизмене

Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен направить запрос в Службу безопасности Украины по факту "государственной измены" президента страны Петра Порошенко. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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Ранее грузинские СМИ опубликовали заявление Порошенко, которое якобы было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в РФ. В обязательстве будущий президент Украины обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году, - цитирует РИА Новости сообщение Куприя. - Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты".

Третьего февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Рады, в аэропорту "Пулково" не пустили на территорию РФ. Позже МИД России пояснил, что запрет на въезд украинскому нардепу является ответом на недружественную политику Киева.

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