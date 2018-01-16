Детройт показал концепт-кары

Управление голосом, жестами и даже взглядом, сплошные экраны и сенсоры, функции автопилота, мониторы с развлекательными системами - так, по мнению конструкторов, должен выглядеть автомобиль будущего.

Сразу три крупнейших японских концерна представили в Детройте свои концепт-кары, которые практически идентичны по своему содержанию. Концепт - это проект автомобиля, который вряд ли встанет на конвейер, но его элементы точно будут использованы при проектировании серийных машин.

Компания Nissan представила на моторшоу в Детройте концептуальный кроссовер Xmotion. Он получил рубленый дизайн кузова без центральной стойки и открывающиеся навстречу друг другу двери, а также трехрядный салон с шестью раздельными креслами.

Главная особенность интерьера - центральная консоль, которая тянется через весь салон, а также отсутствие физических органов управления. Все системы контролируются через сенсорные экраны с поддержкой команд жестами и движениями глаз. Приборная доска также заменена тремя дисплеями по всей ширине панели. И только руль, больше напоминающий игровую приставку, остался. Доступ в салон и запуск двигателя осуществляется по отпечатку пальца. При этом на экране появляется рыбка - карп, которая и помогает управляться с машиной.

Компания Lexus представила концепт-кар флагманского кроссовера LF-1 Limitless. Четыре отдельных кресла, в спинки передних встроены мониторы развлекательной системы. Приборы и органы управления заменены сенсорными дисплеями. Центральный тоннель, разделяющий пассажиров, снабжен ими же. Управлять функциями можно с помощью голосовых команд.

Все системы контролируются через сенсорные экраны с поддержкой команд жестами и движениями глаз

Оригинальным на их фоне выглядит концепт Infiniti Q Inspiration. Он оказался седаном. Приборная панель в виде сплошного дисплея. Управление сосредоточено на сенсорном экране. При этом ни один из производителей не сообщил, какими силовыми агрегатами будут комплектоваться эти машины. Предполагается, что в них можно поместить любой, от бензинового или гибридного до водородного. Считается, что автосалон задает направление развития автопрома. Похоже, в скором будущем автомобиль станет обычным гаджетом.