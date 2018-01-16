В 2018 году на российских дорогах появится много интересных новинок автопрома. Причем обновление модельного ряда в планах не только у отечественных "внутренних" производителей, но и у тех концернов, которые пока не имеют производства в нашей стране.

В списке ожидаемых новинок присутствуют кроссоверы, седаны, полноценные внедорожники и хэтчбеки. Причем это касается машин как низшего ценового сегмента, так и премиального. Будут и совсем новые, и рестайлинговые версии уже полюбившихся россиянам машин.

Самой дорогой ожидаемой новинкой будет Lamborghini Urus, первое внедорожное купе от итальянской марки премиальных суперкаров. Почти вся российская квота в 50 автомобилей уже раскуплена, при том что цена начинается от 15 миллионов рублей, а первые поставки ожидаются только летом.

С другого финансового полюса расположены модели Lada. Среди них, например, Lada Priora 2018 года, для которой предполагаются небольшие изменения внешнего вида автомобиля, а его стоимость должна будет начинаться от 500 тысяч рублей. Возможно стоит ждать Lada Vesta Cross - приподнятую версию популярного седана. Еще одной возможной новинкой может стать новый облик популярного универсала Lada Largus, тем более, что у этого автомобиля он не менялся с 2012 года.

На российском рынке ожидаются премьеры целого ряда рестайлинговых версий известных моделей

Среди абсолютных новинок российского автомобильного рынка на наших дорогах ожидаются практически одни кроссоверы разных размеров.

Пока нет полной уверенности, но есть шанс, что до российских дорог доедет BMW X7 - новый, самый крупный и роскошный кроссовер в баварской линейке, цена этого автомобиля пока еще не определена.

Весной в шоу-румах должны появиться первые Volkswagen Teramont - тоже полноразмерные семиместные кроссоверы, которые планируется поставлять в нашу страну только в полноприводном исполнении. Стоимость автомобиля обещают чуть ниже, чем у Touareg.

Концерн General Motors, который в России представлен на данный момент только двумя спорткарами (Chevrolet Corvette и Chevrolet Camaro) и внедорожником Chevrolet Tahoe, обещает показать россиянам Chevrolet Traverse, способный составить конкуренцию Honda Pilot и Ford Explorer.

Ожидается компактный кроссовер Volvo XC40, в той же "габаритной" нише Jaguar E-Pace, два француза - Citroen C3 Aircross и Peugeot 5008, японец Mitsubishi Eclipse Cross. Приверженцы автомобилей из Ингольдштадта ожидают субкомпактного паркетника Audi Q2, а Renault Duster приедет к нам в новом, более брутальном виде. Причем, вполне возможно, цена не так сильно изменится в сторону роста, как предполагалось ранее. На данный момент пока нет официальной информации, но возможно на российских дорогах может появиться и Skoda Karoq - наследник Yeti, самого первого кроссовера чешской марки, представленного в 2009 году. Впрочем, вероятность этого все-таки очень невелика.

Единственная новинка-седан рассчитана на любителей американских авто. Cadillac CT6 - полноразмерный автомобиль класса luxury доступен по цене от 4 миллионов рублей, а за премиум-версию комплектации Platinum придется выложить около 5,2 миллиона.

Также на российском рынке ожидаются премьеры целого ряда рестайлинговых версий известных моделей. Среди них, например, шестая версия Subaru Legacy, комплектуемая, естественно, полным приводом, в комплекте с моторами на 2,5 и 3,6 литра мощностью 175 и 256 лошадиных сил и безальтернативным вариатором Lineartronic. Обновление ожидает модельную линейку кроссоверов и седанов Hyundai, Lexus LS пятого поколения, KIA Ceed, а также Toyota Camry. Впрочем, этот автомобиль, возможно, в 2018 году до России и не доедет, но то, что его в нашей стране с нетерпением ждут - это точно. Машина непохожа на предыдущие поколения и весьма интересна с точки зрения технической начинки.

Рестайлинговые версии получат также Mitsubishi Pajero, Peugeot 308, Audi A1, BMW G20 3 серии, южнокорейские кроссоверы KIA Mohave и Sportage. Также подвергнутся глубокому рестайлингу Mercedes версий GLS и GLA.

Налоги

С 2018 года в отношении автомобилей стоимостью 3-5 миллионов рублей будет применяться единый повышающий коэффициент 1,1 по транспортному налогу.

Это затронет машин моложе трех лет. Ранее для таких автомобилей размер транспортного налога, а точнее, повышающий коэффициент к нему, рассчитывался исходя из года выпуска. В эту ценовую категорию попадает больше всего автомобилей, считающихся роскошными, в списке 424 модели.

При этом к целому ряду понятие "роскошный" можно отнести с большой натяжкой, говорит автомобильный эксперт Игорь Моржаретто: "В список попали практически все модификации кроссовера Volkswagen Touareg. Однако, если посмотреть на базовую комплектацию, то это не роскошное авто, а самая что ни на есть обычная "рабочая лошадка". Еще один спорный момент - решение отнести к этой категории корейский седан Hyundai Equus, а также базовые комплектации внедорожника Nissan Patrol".